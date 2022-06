Après les élections législatives, Emmanuel Macron peut-il encore gouverner ?

Selon Adrien Gindre, Emmanuel Macron peut encore gouverner, mais à une condition : qu'il élargisse sa majorité. D'autant plus avec la mauvaise nouvelle de ce lundi après-midi. Les cadres du parti Les Républicains ont refusé à la quasi-unanimité l'idée d'un accord du gouvernement. L'exécutif est donc déjà passé à la phase 2 : le débauchage individuel. Des coups de fil ont déjà été passés. L'objectif étant d’accrocher une quinzaine de députés. Il en manquera au moins une trentaine pour pouvoir voter les lois. Il reste donc la troisième solution : faire des alliances au cas par cas. Pour préparer tout cela, Emmanuel Macron aménage son agenda. On a appris qu'il va recevoir les chefs des partis politiques mardi et mercredi. La présidence de la République précise d'ailleurs qu'il n'y a pas de majorité alternative. C'est une manière de mettre la pression sur l'opposition. Le chef de l'Etat n'entend pas dissoudre, mais bien prendre les Français à témoin. De cette façon, il peut montrer que lui, au moins, il aura tout tenter pour faire avancer le pays. A. Gindre