Après les émeutes : un 14 juillet sous haute surveillance

La sécurité aux abords des Champs-Élysées s'est déjà renforcée cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un dispositif exceptionnel pour les 13 et 14 juillet. 130 000 membres des forces de l'ordre seront déployés, dont les unités d'élite RAID, GIGN et BRI. Chaque soir, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit autant que lors des récentes violences urbaines. Le public pour le défilé militaire sera fouillé. Et comme l'année dernière, la capitale sera sous très haute surveillance pour les prochaines 48 heures. Les ventes de mortiers d'artifice sont interdites depuis une semaine. Les forces de l'ordre patrouillent et vérifient que les marchandises soient bien retirées des rayons. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 150 000 articles pyrotechniques ont été saisis ces derniers jours. Un coup dur pour certains commerçants, qui craignent de perdre plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Barbier, C. David