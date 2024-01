Après les émeutes : une très lente reconstruction

Les émeutes, Sophie Lecomte a voulu tourner la page très rapidement. Vitrines et miroirs brisés, étagères renversées, produits de beauté volés, les dégradations ont été chiffrées à plusieurs milliers d'euros, mais la commerçante n'a pas été abandonnée. À quelques mètres du salon de coiffure, sur le même trottoir, une pharmacie a également été vandalisée. Six mois plus tard, aucune trace des tensions. L'officine a pourtant dû fermer plus de trois semaines, les salariés ont été mises aux chômages techniques, mais aujourd'hui, ils veulent tourner la page. Pendant les émeutes, environ 2 500 commerces ont été dégradés sur l'ensemble du territoire. À la Verrières, ce sont deux des trois établissements scolaires de la commune qui ont été incendiés. Huit salles de classe, le bureau de la directrice et le gymnase sont partis en fumée. Un traumatisme pour le quartier, mais six mois, plus tard, peut être aussi une leçon. Depuis la rentrée, élèves et enseignants sont accueillis dans un autre établissement. Leur école devrait pouvoir rouvrir d'ici trois ans. En juin dernier, au total, plus de 240 établissements scolaires ont subi des dégradations. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Misrachi, L. Lassalle, L. Portes