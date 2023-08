Après les feux : comment replanter des arbres plus résistants

Les plantes repoussent déjà. Il y a un an, plus de 2 000 hectares partaient en fumée sur les monts d'Arrée, en Bretagne. Le choix était fait de ne rien replanter, de laisser la nature reprendre ses droits, car le risque d'incendie est faible. À 1 000 kilomètres de là, plus au sud, les incendies sont beaucoup plus fréquents. Alors les membres de l'association "Replanter notre forêt provençale", ont choisi d'aider la forêt. En tout, plus de 3 000 arbres plus résistants aux feux ont été plantés ces trois dernières années. "On plante des bons arbres qui ne seront pas morts et qui vont résister dans le temps si un jour il y a des incendies, contrairement aux pins", déclare Julien Altero, président de l'association. Chêne, olivier, arbousier, grâce à ces nouvelles essences, Julien espère que la forêt aura le temps de grandir. Les premières années sont cruciales. Les arbres risquent de subir les dégâts d'un nouvel incendie. Replanter une forêt a un coût, plus de 20 000 euros d'investissement pour 3 000 jeunes arbres. TF1 | Reportage B. Delaubert, P. Lefrançois