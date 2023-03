Après les incendies, encore des arbres à couper

Il reste encore des hectares de bois à couper et il faut avancer le plus rapidement possible, car le bois se dégrade et ne pourra pas être vendu au prix escompté. L'entreprise Groupe DP Bois & Énergie, valorise le maximum de bois brûlé. Mais les travaux ont pris beaucoup de retard, tout ne sera pas terminé avant cet été. Il y a beaucoup de retard du côté de Landiras également. Les travaux viennent tout juste de démarrer pour remettre en état les pistes et les fossés abîmés par le passage des pompiers. Les entreprises n'ont pas pu intervenir plus tôt, faute de financement. L'association vient à peine de recevoir une enveloppe de l’État de quatre millions d'euros. Cette somme est bien loin d'être suffisante. Avec la sécheresse, la saison des feux a déjà démarré. Certains propriétaires forestiers prennent le devant. François Saugnac s'apprête à réaliser lui-même un pare-feu autour de ses parcelles. 24 °C cette après-midi, le printemps est déjà là et avec cent millions d'hectares, la forêt des Landes reste très vulnérable. TF1 | Reportage A. Veiira, D. Bertaud