Après les incendies, la dune du Pilat rouvre

Au sommet de la dune de Pilat, les vacanciers n'ont plus de repère. "C'est un double sentiment entre le paradis d'un côté et l'enfer de l'autre, où on aperçoit tous ces pins calcinés. Ce qui fait extrêmement bizarre et de l'autre côté, tout le bleu et toute la beauté du bassin d'Arcachon", lance l'un d'entre eux. Depuis la matinée de ce mercredi 27 juillet, la dune est ouverte aux touristes, après quatorze jours de fermeture. La douceur de son sable attire toujours autant. C'est aussi le premier jour de reprise pour les écoles de surf. Seuls leurs élèves sont autorisés à retrouver les plages océanes, qui restent inaccessibles au public. C'est un soulagement pour Nicolas Padois, directeur de l'école de Surf à Océans Rico's. Il affirme que "c'est une bonne chose parce que la situation devenait compliquée, d'un point de vue économique mais aussi sportif". Et ce mercredi soir, pour célébrer le retour des touristes et la réouverture de la dune, un rassemblement de bateaux était organisé dans le bassin d'Arcachon. TF1 | Reportage M. Debut, A. Mersi-Bakchich, S. Iorgulescu