Après les inondations : des patrouilles pour inspecter les routes

Il y a un mois, nous avions filmé le trou dans ce trottoir que nous voyons en images. À l'époque, il mesurait deux mètres de profondeur et avait été sécurisé. Pourtant, il y a quelques jours, toute une partie du muret s'était effondré à son tour. Dans la maison qui jouxte le cours d'eau, le propriétaire assiste impuissant à l'effritement de la chaussée. Il redoute qu'un jour, ses propres murs s'écroulent sans prévenir. Les conséquences des inondations ne sont pas toujours visibles. À première vue, le pont voisin n'a pas subi de dégâts. Mais sa structure semble très fragile. Par sécurité, il reste fermé à la circulation. Aujourd'hui, plus aucune une voie du Pas-de-Calais n'est inondée, mais l'eau a endommagé plus de la moitié des routes du département. Près de 500 kilomètres sont à remettre en état, à commencer par les fossés qu'il faut recreuser en cas de nouvelles pluies. Les dégâts évoluent au fil du temps. Ce qui complique les travaux. Dans cette allée, dans la vidéo en tête de cet article, le muret est au fond de la rivière, mais le reconstruire pourrait fragiliser les briques encore débout. Pour reconstruire les accès, 50 millions d'euros viennent exceptionnellement d'être débloqués par le département. TF1 | Reportage M. Début, T. Chartier, L. Fiat-Moreton