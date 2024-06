Après les inondations, l'heure du constat dans le Grand Ouest

Dans le Maine-et-Loire, un petit hameau s'est transformé en une cité lacustre. La crue de l'Oudon a submergé la moitié de Segré-en-Anjou. Dans les rues, on se déplace en barque ou en tracteur. Un agriculteur met le sien à disposition pour qu'il serve de taxi aux habitants. Des parpaings ont été utilisés pour surélever les meubles et les mettre à l'abri. Pour une habitante qui était en pleins travaux de rénovation des murs et du sol, l'inondation tombe au pire moment. Pour elle, c'est le risque à payer quand on se trouve dans les zones inondables. Les pluies ont aussi causé une inondation à Orval, dans le Cher. En quelques heures, l'eau est montée alors que Véronique est encore dans sa blouse d'aide-soignante, revenue chez elle de l'hôpital en urgence. À l'intérieur de sa maison, il y a plusieurs centimètres d'eau au rez-de-chaussée. Face à cette inondation, elle n'a pu rien faire. Les voisins viennent lui installer une pompe alors qu'eux aussi sont inondés. La solidarité entre les sinistrés regonfle un peu le cœur dans le village. L'eau a causé des dégâts importants aux habitants. Ceux qui sont victimes des inondations dans le Cher espèrent que leur département sera, lui aussi, classé comme la Mayenne en état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Madronet