Après les inondations : peut-on sauver les maisons

Une nuit et 1,50 mètre d'eau dans la maison de Nicole, une habitante d'Arques. La crue est passée et pourtant, tout commence, car la maison a terriblement souffert. L'eau a tout abîmé, surtout la cuisine. Chez ses voisins, c'est le même constat, la même désolation. Françoise et Édouard, n'ont toujours pas d'électricité. C'est trop dangereux, alors ils ont installé des chauffages d'appoint, pour essayer de sécher les murs, qui sont imbibés d'eau. Leur assureur leur a proposé d'installer, la semaine prochaine, des ventilateurs géants dans la maison. Les sinistrés vont devoir être patients, les travaux peuvent être faits quand l'eau est partie. Mais il y a encore beaucoup de maisons inondées, et ce, depuis dix jours, comme dans le Marais de Guînes, près de Calais. À l'intérieur de la maison de Nicolas Loison, il y a 20 centimètres d'eau qui ne veulent pas partir et l'inquiétude de ne même pas pouvoir réparer les dégâts. Pire encore, la maison de Ludwig Zoonekyng est très abîmée, et pourrait même être détruite. Il reste alors une question essentielle, les assurances vont-elles pouvoir financer l'entièreté de ses travaux. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier