Après les intempéries, des communes privées d'eau potable

À Lucéram, en file indienne, ils attendent leur eau. Chaque personne a droit à un pack de six bouteilles minérales. Tout est noté. Cette distribution d'eau potable à l'ensemble de la population n'est pas une première. "Ça fait 29 ans que j'habite ici et c'est la deuxième fois que ça arrive", se rappelle une mère de famille. De l'eau, il y en a, elle coule bien des robinets, mais elle est non potable. Et c'est un comble pour certains villages touchés par la sécheresse. Ces derniers mois, cette commune de 1 200 habitants a dû prendre des mesures de restriction d'eau. Avec des nappes phréatiques au plus bas, la source principale a même complètement disparu cet été. Ce phénomène, qui concerne d'autres villages, devient un casse-tête pour les municipalités, comme l'explique Michel Calmet, maire (SE) de Lucéram (Alpes-Maritimes), dans le JT de 20H de TF1. Des solutions souvent très onéreuses pour de nouveaux captages et aménagements existent. Mais il est difficile pour ces petites communes d'en assumer seul le financement. TF1 | Reportage P. Roubaud, D. Laborde