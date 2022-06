Après les législatives, Emmanuel Macron cherche une issue

Invisible depuis dimanche soir, Emmanuel Macron est réapparu. Une série de clichés pour montrer que le président tend la main à l'opposition. Depuis dix heures mardi matin, il consulte les chefs de parti qui ont un groupe à l'assemblée. Le chef de l'État n'y a qu'une majorité relative. Il cherche une issue à l'impasse politique. "Devant la difficulté très grande qui nous attende, il faut s'approcher aussi près que possible de l'union nationale", avance François Bayrou, président du Modem. "Le groupe de 89 députés que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui est dans l'opposition, mais ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique", affirme Marine Le Pen, députée (RN) du Pas-de-Calais. Avec ces consultations, Emmanuel Macron gagne du temps. Un de ses proches décrypte : "c'est une comédie classique. Le président fige le jeu et impose son calendrier". Imposer son tempo, éviter les questions sur le sort d'Elisabeth Borne, sur la sellette depuis dimanche. Pour couper l'herber sous le pied de l'opposition. Emmanuel Macron a refusé ce mardi matin la démission de sa Première ministre. D'ailleurs, pendant que le président consulte, Elisabeth Borne s'active. Elle a reçu l'après-midi l'ensemble de son gouvernement, y compris les trois ministres qui ont perdu dimanche, et qui devront donc bientôt démissionner. Sur la table, deux dossiers chauds : le pouvoir d'achat et la santé. Des décrets sur le pont d'indice des fonctionnaires ou sur le bonus automobile doivent être signés en urgence. La Première ministre recevra la semaine prochaine les présidents de groupe de l'Assemblée. Elle restera donc à Matignon au moins une semaine de plus. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Guénégan