Après les motions de censure : la réaction des Français

À Lille, dans la vieille ville, comme à Dijon, on ne sacrifie pas l’apéritif ce lundi soir, pour suivre les débats de l'Assemblée nationale. D’autant que le résultat du vote faisait peu de doute. Les motions sont rejetées, c'est une nouvelle, diversement appréciée. Certaines personnes trouvent que c'est une bonne chose, que mathématiquement, on ne pouvait pas faire autrement. Pour eux, c'est décevant de voir que le gouvernement n’écoute pas le peuple. D'autres ne se réjouissent pas, mais acceptent les résultats tout en craignant que la France ne soit pas apaisée par rapport à toute cette ambiance générale. Beaucoup de Français semblent choqués par la méthode. Qu’ils soient pour ou contre la réforme, ils estiment que l’image du gouvernement est fortement dégradée. Dans une boulangerie, la vendeuse dit ne pas se voir travailler encore 30 ans. Elle ne fera pas grève, mais se sent abandonnée par la classe politique. Un dépit exprimé avec mesure. Les Français rencontrés ce lundi soir sont fatalistes. TF1 | Reportage D. Piereschi, M. Debut, I. Blonz