Après les orages : les écrevisses envahissent les jardins

Anthony a toujours vécu près du lac de Grand-Lieu, mais il n’avait jamais vu cela. Il s’agit des écrevisses en abondance qui ont poussé ce pêcheur amateur à sortir son épuisette. Des écrevisses par dizaines ont été vues dans les rues et les jardins ces derniers jours. Annie, habitante, n'en revient toujours pas. Selon elle, si elle en avait ramassé, elle en aurait eu une centaine au minimum. Ces écrevisses de Louisiane sont une espèce invasive, apparue dans le lac de Grand-Lieu, il y a près de 25 ans et totalement acclimatée aujourd’hui. Cette année 2024, elles sont particulièrement nombreuses et la météo des dernières semaines a favorisé leur instinct colonisateur. Selon Jean-Marc Gilier, directeur de la réserve naturelle du Grand-Lieu, pour la SNPN, il va y avoir des individus pionniers qui vont aller a la recherche d’autres milieux et faire souche. Le marais de Grand-Lieu n'est pas la seule zone humide concernée par ce phénomène. En Charente, en Dordogne, en Sologne, un peu partout en métropole, l'espèce se multiplie, fragilisant l'écosystème local. TF1 | Reportage E. Plantard, O. Cailler