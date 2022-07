Après les orages : les fabricants de tuiles débordés

Il y a un peu plus d'une semaine, la maison de Hubert Bagès, un habitant à Nousty (Pyrénées-Atlantiques), a été ravagé par les grêlons. "En trois minutes, le travail d'une vie s'est écroulé", dit-il. Toute la toiture est à refaire. Mais son charpentier lui annonce au moins six mois de délai avant de débuter les travaux. Les tuiles sont en rupture de stock. "On n'a pas d'autres solutions que de rester en pensant que ça puisse tenir", lance-t-il. Sans tuiles, Hubert ne peut pas non plus commencer les réparations à l'intérieur de sa maison. "Tant que le toit n'est pas couvert, on ne peut rien faire", souligne-t-il. Autour de chez lui, près d'un millier d'habitants se retrouvent pris au piège. Depuis le début de l'année, les tuiles se font rares dans tout le pays. Et les intempéries ont aggravé la situation. "Ces sortes de toiture là, on va l'avoir d'ici trois à six mois", selon Cédric Boyer, charpentier-couvreur-zingueur à EBC en Pyrénées-Atlantiques. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet