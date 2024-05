Après les pluies torrentielles : solidarité et nettoyage dans le Bas-Rhin

Tout le monde s'y est mis, y compris les plus jeunes. Chaque coup de main a de l'importance. Ce samedi après-midi, des bennes ont été installées dans le village de Diemeringen. La rue principale a été interdite à la circulation. Et l'entraide a fait le reste. "Nous, on a réussi à vider nos locaux et on propose notre soutien à d'autres commerçants.", souligne Thomas Birklé, tatoueur. Vendredi après-midi, à la même heure, au même endroit, il y avait plus d'un mètre d'eau. Ce samedi, une double surprise attend les habitants. La pluie a séché et la décrue a été rapide. Toutes les bonnes volontés peuvent désormais s'exprimer, comme c'est le cas dans un temple protestant de la ville. Dans la principale artère de la commune, tous les commerces ont été inondés, mais certains ont plus souffert que d'autres. Dans une boulangerie, par exemple, plus rien ne pourra fonctionner. Le laboratoire est totalement hors d'usage. Grâce à l'aide de leurs collègues, certains ont presque fini le grand nettoyage. On parle beaucoup de la solidarité avec les commerçants, mais entre les habitants eux-mêmes, l'entraide joue également la différence. Dans d'autres communes du département, la décrue tarde à s'amorcer. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre