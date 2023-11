Après les tempêtes : pourquoi de si fortes crues ?

Des pluies abondantes depuis près de trois semaines. Dans le Pas-de-Calais, ce mois d'octobre a été l'un des plus arrosés de ces 50 dernières années, +75% par rapport à la normale et ce n'est pas un hasard. Il y a d'abord les courants d'air chaud venus du sud. Le problème, c'est la différence de température entre cet air chaud et l'air froid venu du nord qui crée des dépressions. "Lorsque l'amplitude thermique entre l'air froid, qui arrive du pôle, et l'air chaud, qui remonte des tropiques, est de plus en plus importante, les pluies sont de plus en plus fortes. C'est ce que l'on a actuellement", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo TF1/LCI. Ce qu'on appelle le "jet-stream", qui arrive jusqu'en France, renforcé par le réchauffement climatique. À cela s'ajoute la hausse de la température de l'eau, +0,7°C dans l'Atlantique par rapport aux 20 dernières années. Cala entraîne une plus forte évaporation, plus d'humidité en altitude, ce qui alimente encore ces fortes pluies autour du littoral. Conséquence, il pleut sur des sols déjà saturés en eau, il y a donc des inondations. TF1 | Reportage L. Adda, J.B. Robert