Après les tornades : quelle indemnisation pour les sinistrés ?

Pour surmonter l'épreuve, Ariane et Gérard ont besoin d'être rassurés. Leur premier réflexe est de contacter Charlélie Hainaut, leur assureur depuis des années. "Vous allez être appelés aujourd'hui, maximum demain, pour que la compagnie puisse mandater un expert et puisse venir constater les dégâts pour qu'on puisse accélérer l'indemnisation au plus vite", les a-t-il rassurés. Déclarer ses dégâts auprès de son assurance est le point de départ pour être indemnisé. La maison de Laeticia est inhabitable. Elle n'avait pas une seconde à perdre. Deuxième démarche : sécuriser son domicile pour éviter de nouveaux dégâts et des frais supplémentaires. L'état de catastrophe naturelle n'a pas été décrété pour les tornades qui ont balayé la région Hauts-de-France. Cela n'empêchera pas les habitants d'être dédommagés. Catherine a tout perdu. Elle aussi est soulagée par la venue de son assureur. La prochaine étape est de faire appel à un expert pour chiffrer le montant précis des dégâts. TF1 | Reportage M. Debut, E. Binet, C. Yzerman