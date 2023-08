Après les violences urbaines : des villes en manque de poubelles

Depuis plus d'un mois, les sacs-poubelle s'entassent sur le trottoir. En juin 2023, à Corbeil-Essonnes, comme dans d'autres villes, des containers-poubelle ont été brûlés lors des violences urbaines. À Corbeil-Essonnes, 300 bacs à ordures ont été incendiés. Aujourd'hui, entre 50 et 100 n'ont toujours pas été remplacés. Ceux qui restent débordent. Les éboueurs ramassent les détritus à même le sol. Les agents de la commune sont aussi mis à contribution. Depuis plusieurs semaines, deux camions sont réservés au ramassage des sacs-poubelle sur la chaussée. Pour répondre au problème, la municipalité s'organise comme elle peut. Trente-deux poubelles neuves viennent à peine d'être livrées après trois semaines d'attente. Les autres n'arriveront qu'au compte-goutte. Le remplacement des bacs a un coût pour les finances publiques. Pour chaque container, comptez entre 100 et 150 euros payés par l'agglomération. Entre Corbeil-Essonnes et les communes voisines, la facture s'élève au total à 100 000 euros et les fournisseurs croulent sous les demandes. Tout devrait rentrer dans l'ordre en septembre. À l'échelle nationale, plus de 500 communes ont été touchées par les violences urbaines. TF1 | Reportage L. Barbier, M. Guénégan, M. Desmoulins