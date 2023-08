Après l’incendie, la nouvelle vie des relogés

Revenir sur les lieux de sa maison entièrement détruite par les flammes et retrouver une miraculée. Elle retrouve sa tortue au milieu d’un paysage apocalyptique. Quarante-huit heures après le drame, le couple a trouvé refuge dans un mobil-home, accueilli par une cousine, en vacances. Ils sont encore sous le choc. Ce logement est une solution temporaire. D’autres proches ont proposé de les accueillir. Il y a une autre préoccupation, les démarches administratives, solliciter les assurances avec un seul souhait. En tout, huit maisons ont été détruites. Leur voisine a aussi tout perdu. Son terrain fume encore. Il a encore plusieurs foyers, 48 heures après l’incendie. Un refuge pour les chats abandonnés et maltraités et complètement détruit. “Je suis dépitée, je suis anéantie, parce que j’ai mis trois ans pour monter tout ça” réagit la propriétaire. Pour aider ces sinistrés, plusieurs cagnottes ont été mises en ligne. TF1 | Reportage M. Rio, M. Scarzello