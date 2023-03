Après l'ouragan en Floride : la difficile reconstruction

Ces derniers mois, dans le sud-est de la Floride, il n'est pas rare de croiser des maisons sur la route. La plupart sont livrées aux habitants qui ont perdu leur logement, après le passage de l'ouragan Ian. Wendy et Richard ont commandé la leur, mais la liste d'attente est longue, au moins neuf mois. Alors en attendant, c'est compliqué de s'adapter, mais leurs choix sont limités. Ils ont acheté un camping-car d'occasion, à 35 000 dollars. Ils stationnent désormais à l'endroit précis où était leur maison détruite, car elle était trop endommagée. Wendy et Richard étaient assurés contre le vent, mais pas contre les inondations. Il y a cinq mois, l'ouragan Ian dévastait la Floride, un vent à 250 kilomètres à l'heure. Plus de 160 personnes ont été tuées. Nous sommes retournés sur place et la situation s'est à peine améliorée. Ils sont nombreux à vivre dans des camping-cars, pendant que des ferrailleurs continuent de vider les maisons laissées à l'abandon. Parfois, on y trouve un sac-poubelle, témoin d'une brève tentative de nettoyage vite abandonnée, face à l'ampleur du travail. Beaucoup d'habitants ont alors déserté la Floride. A. de Précigout, A. Ponsard, M. Derrien