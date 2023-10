Après le passage de l'ouragan Tammy, la Guadeloupe sous les eaux

Ça fait 25 ans que j'habite ici, c'est la première fois que je vois autant d'eau". En Guadeloupe, après le passage samedi 21 octobre de l'ouragan Tammy, l'heure est à la constatation des dégâts. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais les vents violents et les pluies torrentielles entraînées par Tammy ont causé d'importants dégâts. Des ponts ont été endommagés, et de nombreuses routes sont impraticables. Sur les vidéos qu'a pu consulter le 20H de TF1, on aperçoit de forts courants emporter des voitures et endommager des constructions. Les vents violents ont eux briser des auvents et des toitures. Sur l'île de La Désirade, située à l'est de l'archipel guadeloupéen et durement frappée par Tammy, la moitié des 1 400 habitants se trouvent toujours sans électricité ce dimanche.