Après neuf mois de recherches : le corps d'Emile retrouvé

Comme à plusieurs reprises ces neuf derniers mois, le hameau du Haut-Vernet est bouclé. L'enquête des gendarmes vient de connaître une avancée funeste. Samedi, des ossements ont été retrouvés. Les analyses ADN sont formelles. Ce sont ceux d’Émile, deux ans et demi. Le petit garçon était porté disparu depuis le 8 juillet dernier. Les ossements ont été retrouvés par hasard par une randonneuse dans une zone escarpée et boisée à moins d'un kilomètre de la maison des grands-parents du petit garçon. Ils ont été transportés par hélicoptère jusqu'en région parisienne pour être analysés pendant la nuit. Sur place, les gendarmes ont fouillé la zone toute la journée à la recherche du moindre indice susceptible d'éclaircir les circonstances de la mort d'Émile. Les parents de l'enfant ont choisi d'exprimer leur douleur par le biais de leur avocat, Jérôme Triomphe :"si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière (...) Marie et Colomban savent désormais qu'Émile veille sur eux". Jeudi dernier, les autorités avaient convoqué dans le hameau 17 personnes, des membres de la famille et des témoins, pour tenter de reconstituer minute par minute le moment de la disparition de l'enfant. Selon nos informations, aucun lien n'a été établi pour l'instant entre cette mise en situation et la découverte du corps. TF1 | Reportage B. Guenais