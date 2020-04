Après plus de trois mois de croisière, ils rentrent et découvrent le confinement

Pendant que le monde était confiné, les passagers du paquebot MSC Magnifica vivaient les soirées buffets, la piscine, les spectacles et les apéros entre amis. Une bulle d'insouciance en l'absence de cas de Covid-19 à bord. Ces croisiéristes ont pu vivre normalement jusqu'à ce lundi matin. Ils reviennent d'un très long voyage commencé le 6 janvier dernier et n'ont pas vu le monde changer. Parmi eux, près de 700 Français qui ont fini par débarquer à Marseille. C'est comme s'ils avaient débarqué sur une autre planète.