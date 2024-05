Après six mois de restauration, La Liberté reprend des couleurs

Chanceux visiteurs, la nouvelle s'est vite ébruitée. L'œuvre est de retour après six mois de restauration. Éclatante de beauté, La Liberté a repris sa place, star parmi les stars des murs rouges des Salles du Louvre réservées aux grands tableaux français. C'est le nouveau visage d'une icône de tous les manuels d'histoire des Français, image incontournable des années collège que l'on a donc ranimée, en la débarrassant de ses vernis anciens, pour révéler un profil déjauni avec son rose aux joues et ses lèvres presque cramoisies. C'est le résultat d'une remise en forme orchestrée depuis septembre 2023 derrière une cloison, bâtie juste pour elle, échappant, pour un temps, à une notoriété aux origines un peu confuses. Car à force d'être déployé sur des dizaines de produits dérivés, après avoir été à l'honneur sur notre ancien billet de 100 francs, le profil de nos timbres, on en a parfois oublié que la peinture de Delacroix fixe un moment très précis de l'histoire. Il s'agit de la révolution de 1830, symbolisée par le personnage central, La Liberté. C'est une femme à qui l'on a reproché ses aisselles mal rasées et qui a, d'abord, été dessinée de trois-quarts, avant d'être repositionnée, par Delacroix, de profil. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Leeknegt, D. Bordier, M. Merle