Après trois jours à Vatry : l'avion autorisé à redécoller

Un passager indien vient d'être entendu par un juge des libertés. Quelques minutes plus tard, sans attendre les centaines d'auditions restantes, la décision tombe. "Le juge a quand même dit que toute la procédure depuis le début était complètement irrégulière. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'avion va être finalement affrété, que ces personnes vont pouvoir remonter dans l'avion", annonce Me Mathieu Malblanc, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne (Marne). L'Airbus A 340 d'une compagnie roumaine devrait redécoller ce lundi matin vers 10 heures. Il retourne en Inde pour un vol direct vers Bombai. "Prévoyant de prendre à bord un maximum de passagers, le plus vraisemblablement, pratiquement, l'intégralité des 303 passagers. Exception faite de ceux qui ont demandé l'asile en France", précise Me Liliana Bakayoko, avocate de Legend Airlines (compagnie aérienne). Une dizaine de personnes, dont six mineurs, ont demandé l'asile. Pour les autres passagers indiens, c'est l'épilogue de quatre jours et quatre nuits bloqués à l'aéroport de Vatry. Leur avion parti de Dubaï jeudi a été immobilisé en France lors d'une escale technique. Il devait rejoindre le Nicaragua. Or, une filière de migration illégale, tristement connue entre l'Inde et l'Amérique centrale, inquiète les enquêteurs depuis plusieurs mois. Ils soupçonnaient un trafic d'êtres humains. Suite à une dénonciation anonyme, deux passagers ont été interpellés avec sur eux une importante somme d'argent liquide et de nombreux passeports. Dimanche soir, ils restent en garde à vue. Le dossier est complexe. Depuis quatre jours, seules des silhouettes étaient visibles. Cependant, les avocats ont critiqué les conditions d'hygiène cachées derrière les bâches, et un aéroport dont les bureaux ont été transformés en salle d'audience. Dans la soirée du dimanche, sur le tarmac de l'aéroport de Vatry, la police inspecte une dernière fois l'avion cloué au sol depuis jeudi. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, J. Cressens, M. Kouho