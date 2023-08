Arabie saoudite : enquête après la mort de migrants éthiopiens

C'est l'une des routes migratoires les plus empruntées, mais aussi les plus dangereuses qui mènent à la péninsule Arabique. Mustafa Sofian Mohammed, un jeune Éthiopien, l'a parcourue il y a deux ans avec sa famille. "Ils nous tiraient tellement dessus, que j'avais l'impression que le ciel nous tombait sur la tête.", raconte-t-il. Des témoignages comme celui-ci, Human Rights Watch en a recueilli une quarantaine. Après avoir traversé Djibouti et le Yémen, en guerre depuis huit ans, des milliers d'Éthiopiens arrivent exsangues dans cette pétromonarchie. Pour étayer ces accusations, l'ONG s'appuie aussi sur des images satellites. En images, on voit des tombes qui se multiplient en un an et demi. Il y a des exécutions de masse, parfois à bout portant, menées par des Saoudiens contre des centaines de migrants éthiopiens. “On demande à l’ONU de mener une enquête internationale pour déterminer s'il s'agit de crime contre l'humanité.”, dit Bénédicte Jeannerod, directrice France d'Human Rights Watch. L'Arabie saoudite conteste fermement ces accusations, mais selon l’ONG, ces exécutions continueraient toujours de se produire. TF1 | Reportage H. Dreyfus, T. Vartanian