Arabie saoudite : les Français, rois de la course

Notre excellence dans le domaine du cheval est reconnue dans le monde entier. Nos jockeys, nos entraîneurs, nos vétérinaires et nos lads s'exportent. C'est le cas notamment en Arabie saoudite. Des membres de la famille royale saoudienne ont fait construire un hippodrome luxueux dans lequel travaillent plusieurs Français.