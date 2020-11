Arabie Saoudite : la France est ses alliés visés par un attentat

Ce mercredi, les commémorations du 11 novembre en Arabie Saoudite ont été la cible d'un attentat à l'explosif. Les faits se sont produits dans un cimetière de Djeddah, la capitale économique du pays, alors que le consul de France venait de prononcer un discours. Une grenade a été lancée pendant la cérémonie à laquelle assistaient plusieurs consuls occidentaux ainsi que Nadia Chaaya, conseillère des Français de l'étranger, qui a rapporté "une forte explosion". Ce cimetière contient les restes de nombreux non musulmans, dont ceux d'un soldat français mort pendant la première guerre. L'attentat s'inscrit dans un contexte de colère du monde musulman et a fait deux blessés, un employé du consulat grec et un policier saoudien. Le gouverneur de la ville s'est rapidement rendu au chevet des victimes. Rappelons aussi que le 29 octobre dernier, une première attaque ciblant la France avait eu lieu dans la même ville. Ce soir, l'ambassade de France en Arabie Saoudite appelle ses ressortissants à la vigilance maximale, notamment à l'occasion de leurs déplacements.