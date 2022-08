Arcachon : les animaux retrouvent leur zoo après l'incendie

Au milieu des cris des perroquets, les soigneurs du zoo d'Arcachon s'activent. C'est le retour tant attendu des animaux, deux semaines après leur évacuation. Une opération inédite en Europe. Aujourd'hui, l'heure est aux préparatifs. La réouverture de l'établissement est prévue samedi prochain. Pour le grand retour des orangs-outans, toute l'équipe est aux petits soins. Dans la loge, la soigneuse prépare leur repas d'accueil avec un menu un peu spécial. Ils ont eu droit à du thé et du sirop frais pour se rafraîchir. L'arrivée s'est déroulée dans le calme. Les soigneurs sont soulagés. Si les premiers retours se sont déroulés sans accroc, la vigilance est toujours de mise. La santé des animaux non évacués est surveillée de près. Ce matin, c'est prise de sang pour ce rhinocéros. Comme lui, plus de 400 animaux ont dû rester sur place. Il était impossible de les évacuer. Le personnel avait pour objectif de tout faire pour les protéger du feu lors des incendies dans la région. Peu à peu, le zoo d'Arcachon retrouve des visages familiers. Le reste des animaux évacués est attendu la semaine prochaine. TF1 | Reportage L. Cloix, J. Clouzeau, H. Massiot