Archéologie : un réseau de pilleurs d'épaves démantelé dans le sud

Ces amphores reposaient au fond de l'eau depuis plus de 2.000 ans. En 2017, une archéologue découvre par hasard une épave très bien conservée au large de Cannes, à seulement 20 mètres de profondeur. C'est un site rare, d'une valeur scientifique exceptionnelle. Pour l'étudier, il faut tout laisser sur place sans rien remonter. C'est très tentant pour les pilleurs d'épaves. Et il y a un mois, ils volent de nombreuses pièces et saccagent le site. Des amphores peuvent être sauvées. Elles vont être conservées dans un musée, mais une partie du patrimoine est définitivement perdue. Les sites archéologiques sous-marins sont très difficiles à protéger. Ils sont la proie de pilleurs amateurs, comme de bandes organisées. Et pour cause, une amphore peut se revendre 2.000 euros au marché noir. Les gendarmes maritimes ont remonté très vite la piste des pilleurs de l'épave du Fort Royal. Il s'agit d'un père et de son fils. Dans leur garage, ils trouvent un trésor archéologique. Le colonel Marc, commandant de la gendarmerie maritime de Méditerranée, rappelle que la destruction d'un site archéologique est une infraction, punie par le Code pénal de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. En outre, la gendarmerie maritime surveille les sites les plus sensibles, mais la Méditerranée regorge d'épaves. De nouveaux dispositifs de sécurité vont être mis en place pour mieux les protéger. T F1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde.