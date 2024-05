Archipel des Bijagos : tout quitter pour une île

En approchant l’archipel des Bijagos, on comprend vite que l’on se trouve face à un jardin exceptionnel, une nature à l’état brut. À trois heures de bateau de la Guinée-Bissau, l’île de Kéré, grande comme deux terrains de football. C’est là que Laurent, Français et Sonia, Portugaise, ont posé leur valise il y a dix ans, pour construire un hôtel. Ils vivent en famille dans cet îlot où ils sont les seuls habitants. Dans sa vie d’avant, Laurent était fonctionnaire dans l’armée à Montpellier, mais il décide de tout quitter pour s’installer au Bijagos et vivre comme Robinson Crusoé. Aujourd'hui, il est à la tête d’un écolodge de quinze bungalows, construits en pleine nature. Mais gérer un hôtel sur une île isolée comporte quelques défis. Chaque jour, le Français part chercher de l’eau douce, 45 minutes de navigation, pour atteindre un forage installé sur une île voisine, 3 700 litres d’eau sont ramenés quotidiennement dans des bidons pour alimenter douches, toilettes, mais aussi pour être filtrés et consommés. TF1 | Reportage S. Sissmann, J. Hutin, O. Sangan