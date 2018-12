Les Arcs : 50 ans d'architecture

La station de ski des Arcs a été construite à la fin des années 60. Il s'agit de l'un des plus grands domaines skiables d'Europe. À part ses pistes, qui ont été revues pour attirer plus de 260 000 touristes en hiver, elle est également célèbre pour ses architectures très innovantes. Des oeuvres signées Charlotte Perriand, une star de l'architecture de l'époque. Cinquante ans après sa naissance, la station poursuit son développement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.