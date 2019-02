Arcueil : une nonagénaire insultée et frappée dans une maison de retraite

Un aide-soignant d'une quarantaine d'années a été placé en garde à vue ce jeudi 14 février 2019. Il est accusé de maltraitance dans une maison de retraite, située à Arcueil en région parisienne. La victime est une femme de 98 ans. Les résidents et leurs familles sont sous le choc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.