Ardèche : 8 départs de feux, près de 1 000 hectares brûlés

À Lussas, où le principal incendie fait rage, les pompiers tentent de venir à bout des flammes depuis déjà plusieurs heures. Mais, le combat s'annonce difficile, et ce, malgré d'importants moyens déployés. “Les opérations étaient très compliquées parce que le feu était très rapide", affirme un pompier. On aperçoit deux des cinq canadairs qui sont mobilisés au-dessus d’un départ de feu, frôlant presque le toit de quelques habitations voisines, comme le raconte un témoin." On a vu le largage tout près parce que le feu était vraiment tout près... C'est le vent qui a joué en notre faveur", témoigne Amélie Lancier, orthophoniste à Lussas (Ardèche). En Ardèche, au moins huit départs de feux ont été recensé dans la journée de ce mercredi 27 juillet. Près de 600 pompiers sont encore à pied d'œuvre. Cinq canadairs, un Dash et un hélicoptère de la Sécurité civile sont déployés dans le département. En tout, près de 1 000 hectares de végétation ont déjà brûlé. Plusieurs suspects, pouvant être à l'origine de ces feux, ont été placés en garde à vue. TF1 | Reportage A. Basar, S. Agi, M. Bajac