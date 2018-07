Ardèche : un claustrophobe teste la spéléologie

L'Ardèche est l'un des sites de spéléologie les plus réputés de notre territoire. Un groupe de deux guides, trois adolescents aguerris et deux débutants, se sont incrustés dans une grotte. Des débutants font également le parcours chaque année, trois heures d'exploration souterraine. Mais avant de franchir le pas, il faut d’abord vaincre sa peur. Pour certains, c’est surtout un moyen de se faire plaisir, et l'occasion de tester ses limites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.