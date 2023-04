Au cœur de l'Ardèche, un village se déchire autour d'un projet d'église gigantesque

Ce jour-là, il y a eu près de 500 manifestants à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), un village d’à peine plus de 400 habitants. Au cœur de la discorde, la construction d'une gigantesque église en plein cœur du village. À l'origine de ce chantier tant décrié, une communauté catholique très conservatrice, présente dans le village depuis 80 ans. La Famille missionnaire de Notre-Dame ne cesse de se développer. Elle accueille jusqu'à un millier de pèlerins, plusieurs fois par an et elle se sent désormais un peu à l'étroit dans la petite église du village. Il y a cinq ans, la communauté lance ce projet colossal, une nouvelle église de 3 500 places et 50 mètres de haut, une passerelle et des logements pour accueillir les pèlerins. Le coût est estimé à plus de 18 millions d'euros. Chaque habitant de la vallée, ou presque, est prié de choisir son camp. Sylvain Hérenguel et Martine Maurice ont lancé l'association "Les Ami.es de la Bourges", pour s'opposer au chantier. Pour eux, le plus incompréhensible, au-delà du gigantisme, c'est l'impact qu'aura l'église sur le village. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Iorgulescu, S. Thizy