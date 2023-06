Argelès-sur-Mer : les incendies se multiplient

Il est quinze heures, le long de la Départementale 914, entre Perpignan et Cerbère, sous l'œil médusé des habitants, un feu de broussailles est en train de se muer en un incendie menaçant. Attisé par un vent marin et des rafales à 50 kilomètres heure, il s’approche d’habitations et d’une zone commerciale. Depuis le début du printemps, les riverains vivent dans l'angoisse permanente d’un départ de feu. Pour le maîtriser, une cinquantaine de pompiers est dépêchée sur place, ainsi qu’un hélicoptère bombardier d'eau. Par précaution, 200 personnes ont été évacuées de trois campings. Malgré leur crainte, tous ont pu revenir ce mercredi dans la soirée, car le feu est désormais circonscrit, mais il a parcouru dix hectares. Les Pyrénées-Orientales font depuis plusieurs semaines l’objet d’une surveillance permanente, parce que le département fait face à une grave sécheresse. Il y a moins d’un mois, une trentaine d’hectares avait déjà brûlé à Argelès. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Cazabonne, A. Delabre