Argent de poche : il ne connaît pas la crise

Le premier argent de poche : la liberté, l'envie de dépenser ses sous comme on le souhaite, dans les petites douceurs du quotidien ou pour de plus grands plaisirs. Et pour les parents, souvent une question : comment responsabiliser ses enfants ? Diego a huit ans. Depuis quelque temps, il a franchi une étape. Il reçoit de sa mère deux euros par semaine qu'il garde précieusement dans sa tirelire. Une petite fortune qui lui change déjà la vie. "Maintenant, je peux par exemple acheter un cadeau tout seul ou un cadeau comme je veux", se confie-t-il. Apprendre à être raisonnable, ce n'est pas toujours simple. Faire attention avec l'inflation, c'est le quotidien d'Anne-Sophie Palsky. Pour elle, il était nécessaire de sensibiliser son fils à la question. C'est surprenant, mais malgré l'inflation, l'argent de poche des petits Français a augmenté depuis l'année dernière, passant de 31 à 33 euros en moyenne. Pour les parents, pas de question de sacrifier ce petit budget dédié à leurs enfants. Les mieux dotés sont les jeunes corses avec en moyenne 49 euros par mois. À l'opposé, les enfants normands reçoivent 31 euros. Des différences existent aussi au sein même des familles. "Les petites filles reçoivent en moyenne 7 euros de moins par mois que les garçons. Cet écart va aller croissant avec l'âge des adolescents. Ce n'est pas une volonté du parent de mettre un montant différent, mais in fine les garçons reçoivent plus parce qu'ils demandent plus, parce qu'ils vont être plus dans la négociation", explique Caroline Ménage, cofondatrice de Pixpay. Dans la famille Banos, il n'y a plus d'argent de poche en espèce. Tout se fait sur téléphone. Depuis une application, Stéphanie abonde les porte-monnaie numériques de ses enfants. Ensuite, tous les paiements sont effectués par carte bancaire. Cela permet à leur mère de suivre en direct toutes les dépenses de ses deux adolescents et de les confronter à la notion de pouvoir d'achat. Chez les adolescents, une transaction sur quatre est désormais digitale. Aujourd'hui, 39 % d'entre eux disposent d'une carte de crédit pour dépenser leur argent de poche. TF1 | Reportage O. Lévesque, S. Fortin