Argent liquide : les Français boudent les distributeurs

Dans les petits commerces ou au marché, l'argent liquide nous sert encore. Cependant, la crise sanitaire a bouleversé nos habitudes. En effet, selon les explications de Laure Vivien du Crédit Agricole Nord de France, les commerçants ont accepté d'ouvrir le paiement sans contact à partir de 0 euro pendant le premier confinement. Cela a largement contribué à diffuser la pratique. Dans les boulangeries, le paiement sans contact est incontournable. Certains n'ont plus aucun centime dans leur portefeuille. Pour eux, la carte est devenue un réflexe. Le montant moyen des paiements sans contact est de 28 euros. Ce désintérêt pour l'argent liquide a une conséquence bien visible à Saint-Martin-lez-Tatinghem. Dans cette commune du Pas-de-Calais, l'agence bancaire a fermé en avril 2021. On n'y trouve plus de distributeurs. Certains commerçants ont dû adopter la carte à contre-cœur. Le chèque, lui, résiste. Près d'une personne sur deux l'utilise plusieurs fois par an. À l'inverse, le paiement par mobile peine à convaincre.