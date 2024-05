Argent public : ces mairies qui traquent les dépenses inutiles

Gérer des budgets serrés, c'est le quotidien des élus. Tous traquent les dépenses inutiles. Mais tous ont aussi des engagements à tenir et des lignes rouges à ne pas franchir. Focus sur les collectivités auxquelles l’État demande de réduire la voilure. À Denain, dans le Nord, comme dans beaucoup de communes, on se tourne souvent vers les dépenses d’énergie pour faire des économies. Avec l’explosion des prix, il faut limiter au maximum la consommation. Avec les nouvelles ampoules, en images, il y a déjà 100 000 euros d’économie sur l'éclairage public, mais aussi 480 mille euros sur le chauffage, par rapport à l’an passé. Au-delà de ces efforts, il est difficile, selon la maire Anne-Lise Dufour-Tonini, de trouver de nouvelles marges de manœuvre. Ayant déjà serré la ceinture, elle déclare ne pas pouvoir faire plus sauf à supprimer les services publics ou les faire payer plus cher. C’est une équation d’autant plus difficile qu’il faut faire des économies tout en continuant d’investir. Une partie du budget doit permettre de rénover les routes, le patrimoine ou encore de rebâtir un centre-ville, longtemps laissé à l’abandon. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Attal, F. Petit