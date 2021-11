Argentine : à la recherche du lac perdu

C'est l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, un désert entre le Chili et l'Argentine, à près de 6 000 m d'altitude au milieu des volcans. C'est pourtant ici que Sébastien Devrient, guide de haute montagne suisse et Frédéric Swierczynski plongeur de l'extrême, ont décidé d'unir leur expérience pour plonger dans l'un les des lacs les plus hauts du monde. Nous avons retrouvé les deux explorateurs à Marseille, là où ils se sont préparés pendant des semaines. Dans son atelier, Frédéric a bricolé le matériel de plongée, traquant le moindre gramme superflu. Pour accéder au lac, les deux aventuriers ont marché. Durant trois semaines, ils ont gravi 600 à 900 m de dénivelés positifs par jour, tractant ou portant chacun un sac de 50 kg. Des efforts d'autant plus éprouvants qu'à cette altitude, l'oxygène se raréfie. Alors, pour tester leur résistance, les deux aventuriers ont fait un stage dans un centre unique en Europe, utilisé par les scaphandriers et les astronautes où l'on peut reconstituer les conditions de vie à très haute altitude. Ainsi préparé, il ne restait plus qu'à trouver un lac dans cet univers hostile. Ils arrivent enfin dans un endroit improbable. Sous l'eau, Sébastien et Frédéric découvrent d'étonnants êtres vivants. Des espèces inconnues semblant sortir de nulle part viennent à leur rencontre. De cette expédition, ils ont rapporté des souvenirs et une foule de données qui seront exploitées par des biologistes, mais aussi un film qui retrace leur quête vers cette goutte d'eau sur un volcan qui a su donner la vie. TF1 | Reportage J.P. Féret, P. Marcellin, P. Lormant