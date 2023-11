"Le Trump de la pampa" : qui qui est Javier Milei, le détonnant nouveau président argentin ?

Un ovni, président de l'Argentine, Javier Milei se revendique "président anti-système" et est déjà surnommé "le Trump de la pampa". En rupture totale avec tous les codes, sa campagne, il l'a menée tronçonneuse à la main. Son arme, c'est pour tailler dans les dépenses publiques. Économiste reconnu en Argentine, il a imprimé son visage sur des dollars. Il veut en faire la monnaie nationale. Comme Donald Trump, son modèle, Javier Milei est une star de la télévision. Il y a un an, le 18 octobre 2022, il réalisait son rêve en direct, celui de réduire en miettes une maquette de la banque centrale argentine. Excentrique, "fou", disent même certains de ses proches, ancien rockeur, ses meetings sont des shows à l'américaine. Veste en cuir, guitare qui grince et discours musclés, Javier Milei, "le lion", comme il aime se faire appeler, se voit déjà roi des quarante-sept millions d'Argentins. Lui qui est entré en politique il y a deux ans à peine, prend, aujourd'hui, la tête d'un pays plus en crise que jamais. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Limpens