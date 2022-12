Argentine - France : comment obtenir son ticket pour Doha

Supporter passionné, François était au Qatar pour les trois premiers matchs. Pour lui, pas question de ne pas y retourner dimanche pour la finale. Toute la journée, il a cherché une solution. Les vols sont hors de prix, sans pour autant lui offrir l’assurance d’obtenir un billet. Mais il existe une solution : "On se rapproche des partenaires de la FFF qui proposent et des vols et des billets". Nous suivons son conseil et appelons une agence agréée. À l’autre bout de la ligne, des commerciaux vendent des formules vol charter et billets : 2 450 euros par personne, sans hébergement, puisque le séjour dure moins de 24 heures. En quelques heures, 800 des 1 000 billets disponibles ont été vendus. Dernier espoir pour les retardataires : un nouveau quota de places mis à disposition par la FIFA. Si l’on en croit le président des supporters, c’est plutôt bien parti. "On en avait eu 250 supplémentaires pour la demi-finale. Mais là, on part sur quelque chose qui est peut-être de l’ordre de 2 000 ou 3 000, voire plus", explique-t-il. De quoi garnir un peu plus les rangs des supporters français. TF1 | Reportage J.P. Féret, L. Poupon, J. Chubilleau