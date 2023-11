Argentine : la vie au fil de l’eau

C’est un paysage façonné par une myriade de canaux, des maisons sur pilotis et d’imposants bâtiments coloniaux, donnant à ce lieu de faux airs de Mississippi. Sauf qu’il n'y a ni route, ni voiture. Le bateau est roi. Au total, 1 500 habitants y vivent au milieu d’une végétation luxuriante. C’est un refuge de nombreux animaux. Partons à la découverte de ce labyrinthe aquatique, le Delta du Tigre ! D'abord habité par la communauté indigène, le delta a ensuite été colonisé par les Espagnols. Puis, à partir du XIXe siècle, il est devenu un lieu de villégiature de l’élite de Buenos Aires. Dans cette zone humide, confrontée aux crues, plusieurs fois par an, toute la vie s’organise au rythme du fleuve. Trois fois par semaine, Angel le sillonne à bord de son bateau épicerie pour approvisionner les habitants des 3 500 îles. Comme Angel, ils sont une quinzaine dans le delta du Tigre à perpétuer le commerce fluvial. Ce système est fondamental dans la région où de nombreux habitants vivent à plusieurs heures de la ville. C'est le cas de la mère de famille que nous avons interviewée. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Rossi, I. Piponiot