Argentins et Français : l'impatience des supporters

Leur popularité est presque égale à celle des Bleus. Il est impossible pour ces deux supporters de faire un mètre, sans une demande de photo ou d'interview. Pour ces supporters du nord, revenus des demi-finales, la nuit a été courte et pas seulement à cause de la fête, ils ont eu du mal à trouver un hôtel. Ce dimanche, ils seront rejoints par une vingtaine de copains. Et ça ne sera pas de trop, face à la vague argentine. Des dizaines de milliers de supporters invoquent le dieu du football Maradona. Le meilleur public de cette Coupe du monde ferait presque complexer nos petits Français. "C'est une très belle affiche et ils ont aussi une très belle équipe l'Argentine, mais je pense que la France fera l'affaire", affirme un supporter de l'équipe de France. Mbappé face à Messi, c'est un match de légende, un rêve pour de grands enfants. "j'avais vu un match étant petit et là, je vois deux demi-finales consécutives, donc le rêve est devenu réalité". Mais descendant de Zidane ou de Maradona, il n'y aura bien qu'une seule équipe pour accrocher la troisième étoile. TF1 | Reportage A. Tassin, F. De Juvigny, A. Ponsar