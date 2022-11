Argenton-sur-Creuse : ils veulent sauver leur gare

Pour la deuxième fois cette semaine, le train Intercité reliant Paris à Toulouse est stoppé en gare d'Argenton-sur-Creuse dans l'Indre. 150 manifestants se sont mobilisés contre la suppression ou le changement de certaines dessertes et des horaires inadaptés depuis plusieurs années. Le train est indispensable pour les usagers et vital pour tout un bassin de population d'environ 60 000 personnes. "Le train, c'est le poumon de notre ville, de tout le territoire Sud Berry. Et ça participe au dynamisme commercial et économique", précise Lauriane Lucas, commerçante à Argenton-sur-Creuse. Pour sa part, la SNCF évoque un plan de transport approprié et explique que dans certains cas, les trains express régionaux suffisent à répondre aux demandes des voyageurs. Mais pour la plupart des usagers, les deux offres ne sont pas comparables. Et la situation est vécue parfois, pour eux, comme des injustices. À la Souterraine en Creuse, la SNCF y supprimera dès lundi le train Intercité de 7H35. Il sera remplacé pendant toute la période hivernale. Ce qui met en colère les usagers y compris Etienne Lejeune, maire (PS) de la ville. Ce dernier compte mener des actions coup de poing pour se faire entendre, d'autant qu'aucune solution ne lui a été proposée pour l'instant. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre