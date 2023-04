Armée française : quels nouveaux moyens ?

Il est le fer de lance de l'armée française. Une quarantaine de canons Caesar ont été fournis à l'Ukraine. Il faut donc les remplacer et les moderniser, alors que trois autres pays en Europe désirent s'en équiper. "C'est vraiment un bijou de technologie. C'est un canon qui est fiable, rapide, précis", affirme le lieutenant-colonel Stéphane. "En quatre minutes, il arrive sur position, il délivre six coups et il repart", précise le capitaine Guillaume. Mais pour cela, il faut beaucoup de munitions. La France veut produire 15 000 obus par an d'ici 2030, soit l'équivalent de ce que la Russie utilise chaque jour en Ukraine. Autre enseignement de cette guerre, la faiblesse de notre défense anti-aérienne. Nous n'avons que 8 batteries de pointe pour intercepter des missiles modernes ou des avions de chasse. Et face à une attaque coordonnée de plusieurs drones, le système serait inefficace. Jean-Louis Thiériot, député (LR) de Seine-et-Marne, tire la sonnette d'alarme. "On a complètement négligé, aujourd'hui, le canon de 20 mm ou de 30 mm ou de 40 mm guidé par radar qui permet d'abattre des attaques saturantes, notamment de drones. C'est donc le matériel qui sera acquis pour un coût de 5 milliards d'euros d'ici 2030. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, É. Berra, V. Capus