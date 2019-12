Armée française : un drone d'attaque a tué des djihadistes au Mali

Samedi, un drone équipé de bombes à guidage laser a effectué une frappe au centre du Mali. Venu en appui à des troupes au sol, il a permis l'élimination de sept djihadistes. La nuit précédente, 33 autres terroristes ont été tués par la force Barkhane. Jusqu'ici, les drones français ne servaient qu'à la surveillance. Avec cette frappe, la France rejoint la liste des pays qui détiennent et utilisent des drones de combat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.