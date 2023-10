Armée israélienne : quelle riposte ?

Des chars par centaine, des dizaines de milliers de soldats mobilisés et 300 000 réservistes appelés, l'armée israélienne se déploient tout autour de la bande de Gaza. Sa stratégie est de mener un siège pour encercler et épuiser les combattants du Hamas, présents dans l'enclave palestinienne où vivent deux millions de personnes. Israël prépare sa grande contre-offensive. Le samedi 7 octobre, les terroristes du Hamas ont fait une incursion sur plus de 20 kilomètres en Israël. D'abord prise de court, Tsahal, l'armée israélienne a maintenant repris le contrôle de nombreuses localités à la frontière avec Gaza. Le Hamas a riposté par des tirs de roquettes. Les missiles du Hamas ont frappé Ashdod, avec 220 000 habitants, mais aussi un immeuble d'Ashkelon. Les deux villes se trouvent à quelques dizaines de kilomètres de la bande de Gaza, les habitants ont été surpris par des frappes en pleine nuit. Pour mener à bien son offensive, l'armée israélienne évacue les villages dans un rayon de 20 kilomètres autour de l'enclave palestinienne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Tocny