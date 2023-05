Armes, équipements : quelles aides pour l'Ukraine ?

Aussitôt livré, aussitôt, il est mis en scène. Sur une Marseillaise revisitée, le ministre ukrainien de la défense en personne, teste le char léger tricolore et salue son homologue français. Il trouve du plaisir à le conduire. L'AMX-10 RC peut atteindre une cible à deux kilomètres. Général Jean-Paul Perruche, général de corps d'armée (2s), ancien directeur général de l’État-major militaire de l'Union européenne, explique qu'il est là pour révéler où se trouve les ennemis. Des nouvelles livraisons seront utiles aux Ukrainiens en complément de chars lourds alliés. Sur le champ de bataille ukrainien, on y voit 60 blindées français qui recevra des dizaines de plus, ainsi que des milliers de munition pour les 30 canons Caesar déjà reçus, tout comme deux lance-roquettes, unitaires capables de frapper à 70 kilomètres et deux systèmes de défense aériens Crotales. Comparée à l'Allemagne et au Royaume-Uni, la France est une moindre contributrice. Mais d'ici la fin de l'année 2023, elle compte former 2 000 militaires ukrainiens, comme sur les images, sur le sol français et près de 4 000 en Pologne. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Véron, F. Peccatier